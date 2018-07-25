Утомлённые зноем! В Петербурге ожидают аномальную жару

Саванна на Невском

О том, что жара в Петербурге будет стоять ещё минимум неделю, на днях сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов

— В ближайшие дни температура в городе поднимется до +26-30 градусов. Дожди — только кратковременные. Ночи тоже будут тёплыми. Не уйдёт тепло и в августе.

При этом Колесов уточнил: такая погода — отнюдь не аномалия, температура воздуха в городе не превышает среднестатистические показатели. Тем не менее знойные деньки внесли свои коррективы в жизнь пятимиллионного мегаполиса. Эксперты подсчитали: с мая по июль петербуржцы в три раза чаще, по сравнению с 2017-м, стали выезжать на природу. Даже в будни заполнены электрички, курсирующие на популярных дачных направлениях.

Изменились и предпочтения жителей. Так, резко усилилась любовь к мороженому. Причём ни возраст, ни статус здесь значения не имеют. Вкусных «пломбиров» и «эскимо» в городе стали покупать на 40% больше. Выручают в жару и минералка, квас, холодный чай — их продажи также выросли на 40%. Вспомнил народ и про вентиляторы с кондиционерами.

Ушли купаться и не вернулись

Кстати, чтобы изнурительный зной не чувствовался так сильно, улицы надо активно поливать. По правилам благоустройства, при температуре от +25°С «водяной душ» для площадей и проспектов должен быть регулярным. Кроме того, при такой погоде минимум раз в шесть часов следует обрабатывать и внутридворовые участки. Однако уже несколько дней отметка термометра тянется к 30 градусам, а спецмашин что-то не видно. Особенно жалуются жители Кировского и Петродворцового районов. В связи с этим депутат ЗакСа Алексей Цивилёв направил вице-губернатору Николаю Бондаренко соответствующий запрос, где попросил чиновника рассказать о работе спецтехники в эти непростые дни.

Жара может стать и причиной несчастья. Так, в городе в разных водоёмах уже утонули девять человек. Четыре — только за прошедшие выходные. Спасатели напрямую связывают увеличение трагедий с экстремальным теплом. ЧП произошли на Октябрьской набережной, в пруду на Просвещения, 61, парке 300-летия Петербурга. Трое ушли купаться и не вернулись на Суздальских озерах: причина — судороги и слабое сердце…

— Мы в очередной раз призываем быть предельно осторожными во время отдыха на воде, — предупреждают в Главном управлении МЧС по Петербургу. — У нас в городе более 600 водных объектов, и опасность представляет даже лужа. Нева, например, внешне спокойная, но на глубине 2-3 метров течение сильное. Люди не справляются.

Врачи же рекомендуют в связи с жаркой и безветренной погодой больше пить, перейти на лёгкую пищу, а тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказаться днём от физических нагрузок и прогулок. Предостережение не лишнее — 26 июля ожидается до 31 градуса тепла.