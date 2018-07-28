«Жесть» обещают синоптики Владивостоку в среду

В ближайшие несколько дней жара во Владивостоке усилится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные синоптиков портала «Расписание погоды».

По прогнозу специалистов, уже в понедельник в столице Приморья температура воздуха повысится на три градуса по сравнению с воскресеньем — с 24 до 27 градусов днем, при этом ощущаться эта температура будет как 30 градусов.

Во вторник температурные показатели будут аналогичными. А вот в среду днем столбики термометров будут показывать все 30 градусов, которые будут ощущаться как 31 градус.

«Осторожно — может возникнуть ощущение усталости, если вы долгое время находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическим трудом. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам», — предупреждают специалисты.