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«Жесть» обещают синоптики Владивостоку в среду
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«Жесть» обещают синоптики Владивостоку в среду 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ближайшие несколько дней жара во Владивостоке усилится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные синоптиков портала «Расписание погоды».
По прогнозу специалистов, уже в понедельник в столице Приморья температура воздуха повысится на три градуса по сравнению с воскресеньем — с 24 до 27 градусов днем, при этом ощущаться эта температура будет как 30 градусов.
Во вторник температурные показатели будут аналогичными. А вот в среду днем столбики термометров будут показывать все 30 градусов, которые будут ощущаться как 31 градус.
«Осторожно — может возникнуть ощущение усталости, если вы долгое время находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическим трудом. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам», — предупреждают специалисты.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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