Волгоградские муниципальные службы приготовились к работе в непогоду

Оперативные службы Волгограда привели в готовность к работе в сложных метеоусловиях. По данным регионального ЦГМС, 25 июля ожидаются сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 18 м/с.

Как сообщает пресс-служба мэрии, особое внимание уделяется контролю за состоянием ливневой канализации. В случае необходимости дорожно-коммунальные службы готовы оперативно приступить к устранению нештатных ситуаций.

МЧС волгоградцев призывают быть осторожнее. «Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. При парковке авто выбирайте место вдали от деревьев», — напоминают в МЧС. Местным жителям также рекомендуют закрыть окна и форточки в помещениях и не выходить на водоемы.

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».