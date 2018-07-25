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Волгоградские муниципальные службы приготовились к работе в непогоду
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Волгоградские муниципальные службы приготовились к работе в непогоду 

АиФ Волгоград 34 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Оперативные службы Волгограда привели в готовность к работе в сложных метеоусловиях. По данным регионального ЦГМС, 25 июля ожидаются сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 18 м/с.
Как сообщает пресс-служба мэрии, особое внимание уделяется контролю за состоянием ливневой канализации. В случае необходимости дорожно-коммунальные службы готовы оперативно приступить к устранению нештатных ситуаций.
В МЧС волгоградцев призывают быть осторожнее. «Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. При парковке авто выбирайте место вдали от деревьев», — напоминают в МЧС. Местным жителям также рекомендуют закрыть окна и форточки в помещениях и не выходить на водоемы.
В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».
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