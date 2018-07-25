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В Адыгее ожидается сильная жара до 39 градусов
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В Адыгее ожидается сильная жара до 39 градусов 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгее 25 июля во второй половине дня ожидается сильная жара до 39 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.
Главное управление МЧС России по Республике Адыгея обращается с просьбой ко всем жителям и гостям республики быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности: не разжигайте костры и не сжигайте мусор на своих участках.
Запаситесь дополнительными емкостями и при необходимости заранее заполните их водой.
Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, электробытовые приборы (вентиляторы, кондиционеры).
Если Вы находитесь в сельской местности — оборудуйте навесы, беседки, колодцы, а также ставни (плотные шторы) для окон.
По возможности приобретите автономный источник электроэнергии для обеспечения работы электробытовых приборов.
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