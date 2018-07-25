В Адыгее ожидается сильная жара до 39 градусов

Адыгее 25 июля во второй половине дня ожидается сильная жара до 39 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.

Главное управление МЧС России по Республике Адыгея обращается с просьбой ко всем жителям и гостям республики быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности: не разжигайте костры и не сжигайте мусор на своих участках.

Запаситесь дополнительными емкостями и при необходимости заранее заполните их водой.

Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, электробытовые приборы (вентиляторы, кондиционеры).

Если Вы находитесь в сельской местности — оборудуйте навесы, беседки, колодцы, а также ставни (плотные шторы) для окон.

По возможности приобретите автономный источник электроэнергии для обеспечения работы электробытовых приборов.