Ещё
«Бургер Кинг» жарит бургеры под палящим солнцем Кувейта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

«Бургер Кинг» жарит бургеры под палящим солнцем Кувейта 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Многие хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы пожарить, например, яйца под солнечными лучами. Кто-то, может быть, даже пробовал это сделать. Если так, надеемся, это было в детстве, иначе происходящее выглядело бы слишком нелепо… Но не для «Бургер Кинг».
Нестандартный эксперимент по приготовлению бургеров на солнце провели в Кувейте. Получилось.
Кувейт регулярно бьет температурные рекорды. Часто свои же. +45 и даже +50 для местных жителей — привычное дело.
Будем честными, температура +50 градусов, пусть даже +60 или +70 — не будет достаточной для прожарки мяса. Но это только на первый взгляд.
Местное представительство «Бургер Кинг» и агентство Memac Ogilvy не позволили законам природы (или кулинарии?) останавить их новую рекламную концепцию. Они создали собственную солнечную печь, которая на 50-градусной жаре могла разогреться до 280 градусов.
Вопперы, приготовленные на солнечной энергии, уже поступили в продажу.
Sostav.ru: последние новости
Франция закрыла торговое представительство в России Руководство регионов будет отвечать недовольным гражданам в соцсетях Госдума приняла законопроект об увеличении рекламных блоков на ТВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом218
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина266
Таджикистан направил ноту России114
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны219
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение