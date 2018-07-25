«Бургер Кинг» жарит бургеры под палящим солнцем Кувейта

Многие хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы пожарить, например, яйца под солнечными лучами. Кто-то, может быть, даже пробовал это сделать. Если так, надеемся, это было в детстве, иначе происходящее выглядело бы слишком нелепо… Но не для «Бургер Кинг».

Нестандартный эксперимент по приготовлению бургеров на солнце провели в Кувейте . Получилось.

Кувейт регулярно бьет температурные рекорды. Часто свои же. +45 и даже +50 для местных жителей — привычное дело.

Будем честными, температура +50 градусов, пусть даже +60 или +70 — не будет достаточной для прожарки мяса. Но это только на первый взгляд.

Местное представительство «Бургер Кинг» и агентство Memac Ogilvy не позволили законам природы (или кулинарии?) останавить их новую рекламную концепцию. Они создали собственную солнечную печь, которая на 50-градусной жаре могла разогреться до 280 градусов.

Вопперы, приготовленные на солнечной энергии, уже поступили в продажу.