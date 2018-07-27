Из Челябинска не уходит смог

В атмосферном воздухе в Челябинске превышено содержание вредных веществ. Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности продлен до воскресенья.

Его объявили еще во вторник. Практически полный штиль и жара не дают выхлопам предприятий рассеиваться. Их количество руководство заводов обязали снизить, а водителей попросили пересесть на общественный транспорт. Но за трое суток действия режима ситуация не улучшилась. Жалоб от местных жителей на загрязненный воздух стало еще больше.

Ранее Челябинск попал в список городов с неблагополучной экологией.

Напомним, в начале июля на востоке Москвы наблюдалось превышение уровня сероводорода в воздухе. Затем ситуация стабилизировалась.

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