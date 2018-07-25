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Роспотребнадзор рассказал, как спастись от жары и перегрева
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Роспотребнадзор рассказал, как спастись от жары и перегрева 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Роспотребнадзор предупредил россиян об аномальной жаре, которая наступает в нескольких регионах, и дал советы по профилактике перегрева. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Чтобы избежать перегрева, специалисты советуют пить больше воды, есть много фруктов и овощей, употреблять менее калорийную пищу, а мясо заменить рыбой или морепродуктами. Кроме того, в жаркие дни необходимо снизить до минимума физические нагрузки.
В периоды высокой температуры рекомендуется ограничить поездки в транспорте, желательно находиться в помещениях с кондиционером. На прогулку рекомендуется надевать одежду светлых тонов из натуральных тканей, головные уборы и солнцезащитные очки.
В течении дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой. С собой также советуют брать нашатырный спирт, который поможет прийти в себя после солнечного удара. Чтобы охладиться, специалисты рекомендуют нанести на виски ментоловое масло или сбрызгивать лицо термальной водой. Купание разрешено только в местах, отведённых и оборудованных для этих целей, с соблюдением всех правил.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Калининграде ожидается жаркая погода.
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