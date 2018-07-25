Плюс 33: синоптики пообещали москвичам горячие выходные

Метеорологи пообещали москвичам африканскую жару уже в конце рабочей недели. Столбик термометра в эту пятницу, 27 июля, поднимется до отметки 33 градуса, при этом осадком специалисты не обещают, пишет портал Gismeteo.

Как ожидается, очень жаркая погода продержится в Москве и области вплоть до конца уикенда.

Хорошая погода порадует жителей и гостей российской столицы уже сегодня. По данным синоптиков, в среду ожидается до +20 градусов тепла. При переменной облачности осадков не будет, а уже в четверг, 26 июля, в регион станет поступать горячие воздушные массы с Европы. Эксперты прогнозируют +29 градусов и никаких дождей.

Ранее стало известно, что аномальная жара, которая установилась в Германии, внесла коррективы в работу международного аэропорта Ганновера . Воздушная гавань накануне закрыли до утра среды.

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