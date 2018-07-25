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Плюс 33: синоптики пообещали москвичам горячие выходные
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Плюс 33: синоптики пообещали москвичам горячие выходные 

Мир24 3 часа назад
Метеорологи пообещали москвичам африканскую жару уже в конце рабочей недели. Столбик термометра в эту пятницу, 27 июля, поднимется до отметки 33 градуса, при этом осадком специалисты не обещают, пишет портал Gismeteo.
Как ожидается, очень жаркая погода продержится в Москве и области вплоть до конца уикенда.
Хорошая погода порадует жителей и гостей российской столицы уже сегодня. По данным синоптиков, в среду ожидается до +20 градусов тепла. При переменной облачности осадков не будет, а уже в четверг, 26 июля, в регион станет поступать горячие воздушные массы с Европы. Эксперты прогнозируют +29 градусов и никаких дождей.
Ранее стало известно, что аномальная жара, которая установилась в Германии, внесла коррективы в работу международного аэропорта Ганновера. Воздушная гавань накануне закрыли до утра среды.
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