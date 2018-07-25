Ещё
МЧС: в Краснодарском крае возможны смерчи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

МЧС: в Краснодарском крае возможны смерчи 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Наиболее вероятный участок их появления — Черноморское побережье от Анапы до Магри
МЧС: в Краснодарском крае возможны смерчи.
25 июля в отдельных районах края ожидается усиление ветра до 25 м/с. Возможны подъемы уровня рек до опасных отметок.
Спасатели предупреждают: в непогоду лучше по возможности оставаться дома, при порывах ветра не нужно ходить под деревьями, рекламными щитами, в местах, где есть порванные электрические провода. В грозу не рекомендуется купаться в водоемах. В случае ЧС нужно обращаться за помощью по телефону 101.
Ситуацию контролируют экстренные и оперативные службы.
Напомним, в Архипо-Осиповке смерчь появился около горы Ежик, и его было видно с центрального пляжа.
АиФ-Кубань: последние новости
Смерч 20 июля появился в море рядом с горой Ежик в Архипо-Осиповке В Краснодарском крае до 25 июля ввели круглосуточный мониторинг погоды Причина смерти 13-летнего мальчика в горах Сочи пока не установлена – СК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом218
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина266
Таджикистан направил ноту России114
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны219
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение