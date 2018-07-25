Наиболее вероятный участок их появления — Черноморское побережье от Анапы до Магри
МЧС: в Краснодарском крае возможны смерчи.
25 июля в отдельных районах края ожидается усиление ветра до 25 м/с. Возможны подъемы уровня рек до опасных отметок.
Спасатели предупреждают: в непогоду лучше по возможности оставаться дома, при порывах ветра не нужно ходить под деревьями, рекламными щитами, в местах, где есть порванные электрические провода. В грозу не рекомендуется купаться в водоемах. В случае ЧС нужно обращаться за помощью по телефону 101.
Ситуацию контролируют экстренные и оперативные службы.
Напомним, в Архипо-Осиповке смерчь появился около горы Ежик, и его было видно с центрального пляжа.