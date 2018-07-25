МЧС: в Краснодарском крае возможны смерчи

Наиболее вероятный участок их появления — Черноморское побережье от Анапы до Магри

25 июля в отдельных районах края ожидается усиление ветра до 25 м/с. Возможны подъемы уровня рек до опасных отметок.

Спасатели предупреждают: в непогоду лучше по возможности оставаться дома, при порывах ветра не нужно ходить под деревьями, рекламными щитами, в местах, где есть порванные электрические провода. В грозу не рекомендуется купаться в водоемах. В случае ЧС нужно обращаться за помощью по телефону 101.

Ситуацию контролируют экстренные и оперативные службы.

Напомним, в Архипо-Осиповке смерчь появился около горы Ежик, и его было видно с центрального пляжа.