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Роспортребнадзор рассказал о способах пережить жару
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Роспортребнадзор рассказал о способах пережить жару 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от жары. В ведомстве отметили, что в ряде регионов России установилась жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения.
Специалисты рекомендуют во время максимально высокой температуры ограничить пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки. Также в ведомстве, которое цитирует телеканал «360», призывают потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов, а также пить много воды.
Ранее НСН со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда писала, что средняя температура августа будет выше привычных значений. Синоптики прогнозируют преимущественно 30-градусную сухую солнечную погоду.
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