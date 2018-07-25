Ещё
Роспотребнадзор дал советы по защите от жары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

Роспотребнадзор дал советы по защите от жары 

News.ru 3 часа назад
Роспотребнадзор предупредил жителей страны о наступлении аномальной жары в ряде регионов. Ведомство дало рекомендации по поводу того, как избежать перегрева.
Россиянам рекомендуется меньше находиться на улице во время максимально высокой температуры воздуха. Кроме того, граждане должны снизить физические нагрузки и потреблять менее калорийную пищу, а в рацион включить побольше фруктов и овощей. Роспотребнадзор просит пить больше воды и надевать лёгкую одежду.
Ранее News.ru писал о том, что на большей части европейской территории России температура воздуха в августе будет выше нормы. Синоптики прогнозируют порядка 30 градусов жары.
News.ru: последние новости
На Москву надвигается жара На Москву идёт аномальное тепло В России выпал снег
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом221
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина275
Таджикистан направил ноту России107
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны208
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение