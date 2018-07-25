Роспотребнадзор дал советы по защите от жары

Роспотребнадзор предупредил жителей страны о наступлении аномальной жары в ряде регионов. Ведомство дало рекомендации по поводу того, как избежать перегрева.

Россиянам рекомендуется меньше находиться на улице во время максимально высокой температуры воздуха. Кроме того, граждане должны снизить физические нагрузки и потреблять менее калорийную пищу, а в рацион включить побольше фруктов и овощей. Роспотребнадзор просит пить больше воды и надевать лёгкую одежду.