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Разгул стихии: 117 населенных пунктов остались без света на Украине
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Разгул стихии: 117 населенных пунктов остались без света на Украине 

Украина.ру 25 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 26 июля сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«25 июля в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в семи областях, а именно: в Запорожской — 30 населенных пунктов, в Днепропетровской — 24, в Житомирской — 20 в Киевской — 14, в Донецкой — 13, в Луганской — 12, в Кировоградской — 4», — сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 25 июля в Киеве случился потоп. Подземные переходы заливало водой до самого потолка. Движение десятков троллейбусных и трамвайных маршрутов было прекращено, город остановился в гигантских пробках.
Киевская мэрия объяснила транспортный коллапс старой системой ливневой канализации — тем самым фактически признав собственные недоработки по благоустройству столицы.
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