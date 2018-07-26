Разгул стихии: 117 населенных пунктов остались без света на Украине

Об этом 26 июля сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«25 июля в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в семи областях, а именно: в Запорожской — 30 населенных пунктов, в Днепропетровской — 24, в Житомирской — 20 в Киевской — 14, в Донецкой — 13, в Луганской — 12, в Кировоградской — 4», — сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Киеве случился потоп. Подземные переходы заливало водой до самого потолка. Движение десятков троллейбусных и трамвайных маршрутов было прекращено, город остановился в гигантских пробках.

Киевская мэрия объяснила транспортный коллапс старой системой ливневой канализации — тем самым фактически признав собственные недоработки по благоустройству столицы.