Синоптики рассказали о погоде в столице

В Москве в среду ожидается до +26°С

Москве в среду, 25 июля, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.

Днем ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/c. Давление 749 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москву вернется жара. Уже к воскресенью ртутные столбики термометра могут достигнуть отметки +32°С. При этом в столичном регионе ожидается усиление ветра — местами его порывы могут составить до 15 м/с.