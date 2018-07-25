Синоптики рассказали о погоде в столице

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В Москве в среду ожидается до +26°С 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве в среду, 25 июля, ожидается до +26°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.
Днем ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/c. Давление 749 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Москву вернется жара. Уже к воскресенью ртутные столбики термометра могут достигнуть отметки +32°С. При этом в столичном регионе ожидается усиление ветра — местами его порывы могут составить до 15 м/с.
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