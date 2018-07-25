Новое покрытие поля на стадионе «Динамо» обойдется в 3,6 млн рублей

Подать заявку на участие в аукционе желающие должны не позднее 13 августа. По информации портала госзакупок, БУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Динамо“ объявила об аукционе на поиск подрядчика, который заменит покрытие на футбольном поле. Максимальная стоимость контракта составляет 3,6 млн рублей.

Электронный аукцион будет проводиться 20 августа. Согласно условиям договора, подрядчик должен к 1 октября 2018 года уложить искусственный газон с разметкой на площади 7860 кв. м. Работа должна вестись в сухую погоду, а температура воздуха, при которой будут укладывать покрытие, должна составлять не менее +12 градусов.