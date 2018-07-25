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В регионах Восточной Сибири ожидаются сильные дожди с грозами и градом
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В регионах Восточной Сибири ожидаются сильные дожди с грозами и градом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Восток-Телеинформ
ТАСС, 25 июля. Сильные дожди, грозы и град ожидаются в среду в Иркутской области и Республике Хакасия, в Бурятии объявлено штормовое предупреждение, сообщают пресс-службы региональных ГУ МЧС России.
"Вечером 25 июля по юго-западу с детальнейшим распространением на остальную территорию республики ожидается резкое ухудшение погоды. Местами пройдут сильные дожди, ливни, град, грозы со шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду, с последующим понижением температуры на 10-15 градусов. В горах Восточного Саяна и Южного Байкала возможен мокрый снег", — говорится на сайте главка МЧС по Республике Бурятия в пояснении к объявлению штормового предупреждения.
В Хакасии порывы ветра по прогнозу будут достигать 20 м/с. «По информации Хакасского гидрометцентра, 25-26 июля по республике местами ожидаются ливни, грозы, град, местами крупный, порывы ветра 15-20 м/с», — сообщает пресс-служба хакасского ГУ МЧС.
В Иркутской области с 25 по 27 июля сильные дожди с градом ожидаются в том числе в селеопасных районах. «По области 25-27 июля местами ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град, северо-западный ветер 13-18 м/с, 26 июля днем и 27 июля ночью в центральных, южных и верхнеленских районах 16-21 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.
По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, четвертый класс пожароопасности сохранится местами с 25 по 27 июля в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, в Томской области — в большинстве районов.
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