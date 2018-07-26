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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кратковременные дожди и 30-градусная жара ожидаются в столичном регионе в предстоящие выходные, а в некоторых районах Подмосковья столбики термометров могут превысить отметку в плюс 30 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг.
"В выходные будет хорошая погода, которую будет определять периферия антициклона. Существенных осадков у нас не ожидается, только во второй половине дня в воскресенье возможен значимый кратковременный дождь", — сказала синоптик.
Она отметила, что температура воздуха ночью будет достаточно высокой и составит плюс 20 градусов в Москве, а днем в столице термометры покажут плюс 28-30, по области — плюс 25-30, причем в отдельных районах Подмосковья показатели могут оказаться выше 30 градусов. Такая температура будет на 5 градусов выше климатической нормы.
"Погода была бы в принципе довольно комфортной, если бы не повышенная влажность воздуха. Осадков до этого периода выпадало значительное количество, и сейчас будет идти их интенсивное испарение. Поэтому люди будут себя не очень комфортно чувствовать из-за повышенной влажности воздуха", — добавила Позднякова.
При этом она подчеркнула, что по остальным параметрам — температура, атмосферное давление ветер — погода будет комфортной и не будет негативно сказываться на самочувствии людей.
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