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Облачность и кратковременный дождь ждут москвичей 25 июля
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Облачность и кратковременный дождь ждут москвичей 25 июля 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
В среду, 25 июля, в Москве ожидается +23…+25 градусов и кратковременный дождь.
Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале «Метеоновости». По данным синоптиков, в среду в столице и области будет облачно. Максимальная температура воздуха в Подмосковье составит +22…+27 градусов.
Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%. Синоптики подчеркивают, что из-за высокого давления и высокой влажности воздуха содержание кислорода будет ниже климатической нормы.
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