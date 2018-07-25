Облачность и кратковременный дождь ждут москвичей 25 июля

В среду, 25 июля, в Москве ожидается +23…+25 градусов и кратковременный дождь.

Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале «Метеоновости». По данным синоптиков, в среду в столице и области будет облачно. Максимальная температура воздуха в Подмосковье составит +22…+27 градусов.

Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%. Синоптики подчеркивают, что из-за высокого давления и высокой влажности воздуха содержание кислорода будет ниже климатической нормы.