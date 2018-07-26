Кратковременные дожди и жара ожидаются в Московском регионе в четверг

Москве и Подмосковье в четверг местами ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до 30 градусов выше нуля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 28-30, по области 25-30 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, температура в Москве и Подмосковье будет на 2-3 градуса выше нормы, содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений даже в дневные часы. Для большинства метеозависимых людей это вполне комфортные условия, они не являются нагрузочными, не вызывают развитие погодообусловленных недомоганий и ухудшения самочувствия.

Однако у наиболее метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, у гипотоников и гипертоников повышенное атмосферное давление может, вызвать симптомы недомогания в виде головных болей, повышения или понижения артериального давления, что потребует медикаментозной поддержки. В домашних условиях в этом случае помогает контрастный душ, если нет противопоказаний.