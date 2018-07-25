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Москвичей ожидает теплая, но дождливая погода с грозами
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Москвичей ожидает теплая, но дождливая погода с грозами 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Тем не менее, объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Днем 25 июля москвичей и жителей области ожидает теплая погода: температура воздуха поднимется до 24-26 градусов. Однако, среда будет облачная, местами можно попасть под небольшой дождь. Более того, в разных частях столицы и МО пройдут грозы. Ветер восточный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Вечером температура воздуха Москвы опустится до 17-19 градусов. Облачность и небольшие дожди местами сохранятся.
Напомним, синоптики ранее сделали прогноз на 25 июля: ожидается «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе на среду. Из-за грозы погода потенциально опасна. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
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