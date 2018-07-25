В Стерлитамаке экологи предупреждают об ухудшении воздуха

Об этом сообщают местные СМИ.

В городе ожидается погода, которые способствуют накоплению частиц пыли и других видов вредных примесей в приземном слое атмосферы. В мэрии Уфы сообщили, что для промышленных предприятий 24 и 25 июля с 11 до 20 часов введен ограниченный режим работы №2, который может быть продлен при сохранении погодных условий. Объем выбросов в эти дни будет снижен на 20-40%.

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