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Оригинальный прогноз погоды от британки прославил ее на весь мир
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Оригинальный прогноз погоды от британки прославил ее на весь мир 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Лондона Нев Демарни (Nev DeMarni) прославилась в интернете благодаря необычным прогнозам погоды, которые она ведет на заднем дворе своего дома и выкладывает в Facebook. Об этом сообщает The Sun.
42-летняя Демарни всегда мечтала стать телеведущей, однако в настоящее время работает жилищным инспектором. У женщины никогда не было достаточно лишних денег на переквалификацию, но популярность онлайн-трансляций заставила британку вновь задуматься о смене профессии.
Все выпуски прогнозов ведущая записывает на улице вне зависимости от погоды. Зрители неоднократно наблюдали, как женщину засыпало снегом или заливало дождем. В празднике она надевает особенные наряды, которые соответствуют дате: например, в День святого Патрика британка была в зеленом костюме, а в День святого Валентина приклеила к платью сердечки.
«Люди говорят мне, что они больше не проверяют свои приложения погоды, они не используют Google, они смотрят меня … Я получаю такие сообщения ежедневно», — рассказала Демарни. Она также добавила, что намерена накопить необходимую сумму и получить степень по метеорологии.
Первый выпуск прогноза погоды вышел в феврале 2018 года. Каждый эфир набирает по несколько сотен просмотров. Ведущая отметила, что ее посты в соцсетях регулярно лайкают люди со всего мира.
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