В Германии из-за аномальной жары закрыли аэропорт 

Аномальная жара стала причиной закрытия международного аэропорта в немецком Ганновере. Воздушная гавань не будет принимать и отправлять самолеты до 6 утра по местному времени.
"Северная полоса получила повреждения. Плановые ремонтные работы проводятся и на южной полосе", — пояснили в аэропорту. Пассажирам рекомендовано узнавать о статусе своего рейса заранее.
Как пишет РИА Новости, жаркая погода в Германии установилась в прошлые выходные. В ближайшие две недели похолодания не ожидается. По прогнозу синоптиков, к выходным воздух в центральных регионах страны раскалится до +37 градусов.