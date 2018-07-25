В Германии из-за аномальной жары закрыли аэропорт

Аномальная жара стала причиной закрытия международного аэропорта в немецком Ганновере . Воздушная гавань не будет принимать и отправлять самолеты до 6 утра по местному времени.

"Северная полоса получила повреждения. Плановые ремонтные работы проводятся и на южной полосе", — пояснили в аэропорту. Пассажирам рекомендовано узнавать о статусе своего рейса заранее.