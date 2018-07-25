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В Германии из-за аномальной жары закрыли аэропорт
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В Германии из-за аномальной жары закрыли аэропорт 

Российская Газета 1 час назад
Аномальная жара стала причиной закрытия международного аэропорта в немецком Ганновере. Воздушная гавань не будет принимать и отправлять самолеты до 6 утра по местному времени.
"Северная полоса получила повреждения. Плановые ремонтные работы проводятся и на южной полосе", — пояснили в аэропорту. Пассажирам рекомендовано узнавать о статусе своего рейса заранее.
Как пишет РИА Новости, жаркая погода в Германии установилась в прошлые выходные. В ближайшие две недели похолодания не ожидается. По прогнозу синоптиков, к выходным воздух в центральных регионах страны раскалится до +37 градусов.
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