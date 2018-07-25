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В Оренбургской области введен режим ЧС
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Режим ЧС ввели в Оренбургской области из-за засухи 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен на территории Оренбургской области с 25 июля в связи с гибелью посевов из-за засухи, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал указ о введении на территории региона режима ЧС в связи с опасными агрометеорологическими явлениями. Атмосферная и почвенная засуха, а также суховей повлекли гибель сельскохозяйственных культур на площади 249 тыс. га", — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что режим ЧС вводится на территории 26 районов области, шести городских округов, в городах Оренбург и Орск.
"Главам муниципальных образований необходимо принять неотложные меры по снижению негативных последствий чрезвычайной ситуации, организованному проведению уборки урожая и заготовке кормов", — отмечается в сообщении.
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