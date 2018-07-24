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В Приморье зафиксировали +54
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В Приморье зафиксировали +54 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Приморья рассказали о новых температурных рекордах, установленных в крае, сообщает PRIMPRESS.
Так, если на минувших выходных столбики термометров в Арсеньеве показывали +53 градуса, то накануне была зафиксирована еще большая температура. В Уссурийске на солнце приборы показывали +54.
По прогнозу Примгидромета, во второй половине недели к Приморью с запада подойдет новый фронтальный раздел. Он подхватит воздушную массу бывшего тропического шторма, который в настоящее время смещается над Китаем.
Произойдёт обострение атмосферного фронта, пройдут обильные дожди на большей территории Приморья. Температурный фон понизится на 4–6 градусов.
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