В Приморье зафиксировали +54 

Жители Приморья рассказали о новых температурных рекордах, установленных в крае, сообщает PRIMPRESS.
Так, если на минувших выходных столбики термометров в Арсеньеве показывали +53 градуса, то накануне была зафиксирована еще большая температура. В Уссурийске на солнце приборы показывали +54.
По прогнозу Примгидромета, во второй половине недели к Приморью с запада подойдет новый фронтальный раздел. Он подхватит воздушную массу бывшего тропического шторма, который в настоящее время смещается над Китаем.
Произойдёт обострение атмосферного фронта, пройдут обильные дожди на большей территории Приморья. Температурный фон понизится на 4–6 градусов.