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В регионах ЦФО в ближайшие часы ожидаются усиление ветра до 20 м/c и ливни с грозами
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В регионах ЦФО в ближайшие часы ожидаются усиление ветра до 20 м/c и ливни с грозами 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Усиление ветра до 20 м/c, сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие несколько часов в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщили во вторник в местных главках МЧС и гидрометцентрах. Штормовые предупреждения объявлены в Курской и Липецкой областях, костромские спасатели усилили меры безопасности на водоемах из-за предстоящей жары.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов грозовой фронт с порывами ветра 17-20 м/c пройдет на большей части Липецкой и Курской областей. «Местами пройдут сильные дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град, при грозе ожидается усиление ветра до 20 м/с», — сообщили в управлении МЧС по Курской области, объявив штормовое предупреждение в регионе. Сильные осадки с грозами прогнозируются в Липецкой области и в ночь на среду.
Жаркая погода с температурой воздуха от 28 до 32 градусов тепла установится 25 июля в Белгородском, Воронежском, Брянском и Костромском регионах. При этом в среду здесь также возможны сильные дожди, местами с грозами и градом, а также усилением ветра до 17 м/с. Учитывая значительное потепление, губернатор Костромской области Сергей Ситников на оперативном совещании призвал профильные ведомства усилить работу по обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах, в особенности детей.
Вместе с тем уже завтра похолодает в Тамбовской и Орловской областях. По информации местных гидрометцентров, 25 июля в регионах пройдут умеренные дожди, днем столбик термометра покажет в среднем 20-24 градуса тепла, ночью температура воздуха составит 12-16 градусов.
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