Из-за непогоды в Курской области ввели режим повышенной готовности

Курский гидрометцентр прогнозирует сильные дожди, град, грозы и порывы ветра до 20 м/с в регионе.

В среду, 25 июля, будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха ночью +17°С, днем +25°С. Ветер северо-восточный, 4 м/c.

26 июля синоптики обещают день без осадков, но облачный. Ночью столбик термометра установится на отметке +18°С, днем потеплеет до +28°С.