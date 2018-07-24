Из-за непогоды в Курской области ввели режим повышенной готовности 

Курский гидрометцентр прогнозирует сильные дожди, град, грозы и порывы ветра до 20 м/с в регионе.
В среду, 25 июля, будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха ночью +17°С, днем +25°С. Ветер северо-восточный, 4 м/c.
26 июля синоптики обещают день без осадков, но облачный. Ночью столбик термометра установится на отметке +18°С, днем потеплеет до +28°С.
Мэрия Курска с 12.00 24 июля ввела в городе режим повышенной готовности. Будет организована круглосуточная работа оперативных штабов в округах города.