После сильного ливня Белая Калитва ушла под воду

На фото — микрорайон «Намыв»

Непогода, обещанная сегодня синоптиками, обрушилась на Ростовскую область . Мощным ливнем накрыло северо-восточные районы донского региона. Особенно несладко пришлось жителям Белой Калитвы. Над городом разразилась мощная гроза с градом.

Хлынувшие на городские улицы потоки воды буквально залили населенный пункт. В считанные минуты Белая Калитва превратилась в подобие донской Венеции

Вода практически полностью скрывает легковушки

Жители города поделились последствиями разгула стихии. Фотографии залитых водой улиц они опубликовали в соцсетях.

— На Российской, 304 всегда так, — пишет автор фото Артур Козлов.

— Я немного в шоке от погоды, — вторит ему Ольга Бочарова

После дождя по городским улицам впору передвигаться на лодках

Угроза шторма в Ростовской области сохранится до конца рабочей недели. Местами в регионе возможны проливные дожди, грозы с градом и ветром до 25 м/с.