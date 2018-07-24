После сильного ливня Белая Калитва ушла под воду 

На фото — микрорайон «Намыв»
Непогода, обещанная сегодня синоптиками, обрушилась на Ростовскую область. Мощным ливнем накрыло северо-восточные районы донского региона. Особенно несладко пришлось жителям Белой Калитвы. Над городом разразилась мощная гроза с градом.
Хлынувшие на городские улицы потоки воды буквально залили населенный пункт. В считанные минуты Белая Калитва превратилась в подобие донской Венеции.
Вода практически полностью скрывает легковушки
Жители города поделились последствиями разгула стихии. Фотографии залитых водой улиц они опубликовали в соцсетях.
— На Российской, 304 всегда так, — пишет автор фото Артур Козлов.
— Я немного в шоке от погоды, — вторит ему Ольга Бочарова.
После дождя по городским улицам впору передвигаться на лодках
Угроза шторма в Ростовской области сохранится до конца рабочей недели. Местами в регионе возможны проливные дожди, грозы с градом и ветром до 25 м/с.