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После сильного ливня Белая Калитва ушла под воду
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После сильного ливня Белая Калитва ушла под воду 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На фото — микрорайон «Намыв»
Непогода, обещанная сегодня синоптиками, обрушилась на Ростовскую область. Мощным ливнем накрыло северо-восточные районы донского региона. Особенно несладко пришлось жителям Белой Калитвы. Над городом разразилась мощная гроза с градом.
Хлынувшие на городские улицы потоки воды буквально залили населенный пункт. В считанные минуты Белая Калитва превратилась в подобие донской Венеции.
Вода практически полностью скрывает легковушки
Жители города поделились последствиями разгула стихии. Фотографии залитых водой улиц они опубликовали в соцсетях.
— На Российской, 304 всегда так, — пишет автор фото Артур Козлов.
— Я немного в шоке от погоды, — вторит ему Ольга Бочарова.
После дождя по городским улицам впору передвигаться на лодках
Угроза шторма в Ростовской области сохранится до конца рабочей недели. Местами в регионе возможны проливные дожди, грозы с градом и ветром до 25 м/с.
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