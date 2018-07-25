Вертолёты Ми-171А2 и Ансат испытают на выносливость

Специалисты холдинга «Вертолёты России» приступили к испытаниям машин Ми-172А2 и Ансат в условиях высоких температур и горной местности, сообщила пресс-служба организации.

Разработчики планируют доказать, что вертолёт Ми-171А2 возможно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха до +50 градусов по Цельсию. Эксперимент будет проводиться в Астраханской области . Затем машина перебазируется в Нальчик , где её протестируют в условиях горного рельефа.

«Ансат в это время будет проходить испытания на Эльбрусе. По их итогам планируется подтвердить возможность эксплуатации вертолёта в горной местности на высотах до 2500 метров», — рассказали в компании.

Как отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский , результаты предстоящих испытаний «помогут определить пути дальнейшей модернизации обеих машин и сократить время на их доработку».

Многоцелевой вертолёт Ми-171А2 представляет собой глубоко модернизированную версию вертолётов семейства Ми-8/17: всего в его конструкцию было внесено более 80 изменений. Так, машина оснащена двигателями ВК-2500ПС-03, на ней установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Это позволило увеличить тягу транспортного средства более чем на 700 килограммов.

Как отмечают в «Вертолётах России», Ми-171А2 — одна из самых ожидаемых новинок российского вертолётостроения.

Ансат — лёгкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, конструкция которого позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Машина уже была сертифицирована для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.