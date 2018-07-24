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Дожди будут идти в Москве всю неделю
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Дожди продлятся в Москве до конца недели 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Дожди будут идти в Москве до конца этой недели. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Осадки ожидаются на этой неделе вплоть до выходных. В среду, 25 июля, в некоторых районах возможны грозы. С четверга по воскресенье тоже прогнозируются кратковременные дожди", — сказала она.
При этом температура в столичном регионе будет повышаться. По данным Гидрометцентра, 25 июля ожидается 24-26 градусов тепла, 26 и 27 июля — 26-29 градусов, а в выходные столбик термометра может подняться до отметки в 30 градусов.
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