Дожди будут идти в Москве всю неделю

Дожди продлятся в Москве до конца недели

Дожди будут идти в Москве до конца этой недели. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

"Осадки ожидаются на этой неделе вплоть до выходных. В среду, 25 июля, в некоторых районах возможны грозы. С четверга по воскресенье тоже прогнозируются кратковременные дожди", — сказала она.

При этом температура в столичном регионе будет повышаться. По данным Гидрометцентра, 25 июля ожидается 24-26 градусов тепла, 26 и 27 июля — 26-29 градусов, а в выходные столбик термометра может подняться до отметки в 30 градусов.