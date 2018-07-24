Прогноз погоды с Фантой Диоп на 25.07.18

Климат меняется, и мы не перестаём в этом убеждаться. Минувшую неделю жители Черноземья провели как будто в тропиках. И с приходом новой недели ничего не изменилось. Так же влажно, душно и некомфортно. Малоподвижный циклон, расположившийся над территорией нашего региона, похоже, никуда не торопится.

В среду вновь обещают дожди разной интенсивности, облачно с редкими прояснениями и ветер, который будет постоянно менять своё направление, а местами достигать 8 м/с. Днем +22, ночью +19. Атмосферное давление ниже нормы.

Так же и по области: днем +22-25, ночью +18-19. Ах да, еще одно небольшое дополнение — сильные геомагнитные бури. Так что метеочувствительным людям надо быть повнимательнее к своему самочувствию.