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Прогноз погоды с Фантой Диоп на 25.07.18
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Прогноз погоды с Фантой Диоп на 25.07.18 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Климат меняется, и мы не перестаём в этом убеждаться. Минувшую неделю жители Черноземья провели как будто в тропиках. И с приходом новой недели ничего не изменилось. Так же влажно, душно и некомфортно. Малоподвижный циклон, расположившийся над территорией нашего региона, похоже, никуда не торопится.
В среду вновь обещают дожди разной интенсивности, облачно с редкими прояснениями и ветер, который будет постоянно менять своё направление, а местами достигать 8 м/с. Днем +22, ночью +19. Атмосферное давление ниже нормы.
Так же и по области: днем +22-25, ночью +18-19. Ах да, еще одно небольшое дополнение — сильные геомагнитные бури. Так что метеочувствительным людям надо быть повнимательнее к своему самочувствию.
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