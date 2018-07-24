Жара укрепляет позиции: какая погода ждет Башкирию

Дыхание осени уже ощущается по ночам, но днем лето показывает свою силу

Завтра, 25 июля в республике ожидается повышение температуры при полном отсутствии осадков. Каких-либо опасных явлений тоже не прогнозируется. Погода обещает быть малооблачной с температурой воздуха ночью 13-18 градусов, а днем 26-32 градуса тепла.

В северных и горных районах может быть попрохладнее в ночное время до 7 градусов, но днем будет так же жарко, как и в остальной республике.