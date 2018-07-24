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Жара укрепляет позиции: какая погода ждет Башкирию
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Жара укрепляет позиции: какая погода ждет Башкирию 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
Дыхание осени уже ощущается по ночам, но днем лето показывает свою силу
Завтра, 25 июля в республике ожидается повышение температуры при полном отсутствии осадков. Каких-либо опасных явлений тоже не прогнозируется. Погода обещает быть малооблачной с температурой воздуха ночью 13-18 градусов, а днем 26-32 градуса тепла.
В северных и горных районах может быть попрохладнее в ночное время до 7 градусов, но днем будет так же жарко, как и в остальной республике.
— На отдельных участках дорог может быть туман, видимость при котором снизится до 500-1000 метров, — сообщили в управлении МЧС республики.
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