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Жару на Среднем Урале продлили на два дня
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Жару на Среднем Урале продлили на два дня 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Уральские синоптики и МЧС выступили с предупреждением о сохранении высокой пожарной ситуации в связи с жаркой и знойной погодой, которая как минимум еще два дня будет наблюдаться в Свердловской области, сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал»
«По информации синоптиков 27-28 июля в Свердловской области сохранится высокая пожароопасность. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — пришли уральцам сообщения от ГУ МЧС России по Свердловской области.
Действительно, специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили о высокой пожароопасности на севере и востоке области. При этом сегодня и завтра в области может пройти гроза и даже умеренный дождь, а температура воздуха будет достигать до 30-31 градуса тепла.
В воскресенье, 29 июля, уральцам станет жить гораздо легче — температура воздуха заметно снизится и составит от +16 до +21°С. При этом в условиях грозы порывы ветра могут достигать скорости до 22 м/с.
Сегодня в Екатеринбурге ожидается +30°С, завтра — +28°С, а в воскресенье — +19°С. И завтра и послезавтра также ожидается дождь с грозой.
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