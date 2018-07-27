Жару на Среднем Урале продлили на два дня

Уральские синоптики и МЧС выступили с предупреждением о сохранении высокой пожарной ситуации в связи с жаркой и знойной погодой, которая как минимум еще два дня будет наблюдаться в Свердловской области , сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал»

«По информации синоптиков 27-28 июля в Свердловской области сохранится высокая пожароопасность. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — пришли уральцам сообщения от ГУ МЧС России по Свердловской области.

Действительно, специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили о высокой пожароопасности на севере и востоке области. При этом сегодня и завтра в области может пройти гроза и даже умеренный дождь, а температура воздуха будет достигать до 30-31 градуса тепла.

В воскресенье, 29 июля, уральцам станет жить гораздо легче — температура воздуха заметно снизится и составит от +16 до +21°С. При этом в условиях грозы порывы ветра могут достигать скорости до 22 м/с.