Провалы асфальта на набережной устранят в течение двух недель

Напомним, в субботу, 21 июля, в регионе выпало 28,8 мм осадков, что серьезно превышает основной суточный максимум. Дождевая вода с улицы Осипенко, Северо-Восточной магистрали и территории завода ЗИМ хлынула к храму в честь Софии Премудрости Божией.

Из-за отсутствия бордюров грязевые потоки стекли вниз и попадали в Волгу, вымывая почву на окрестных склонах, оставляя горы земли на асфальтовых дорожках и территории пляжа. К этому добавились глубокая дыра в асфальте и повреждение тротуарной плитки.

На ситуацию сразу обратили внимание жители и гости города. Фотографии повреждений тут же стали появляться в соцсетях и электронных СМИ. Одновременно ситуацией озаботились местные власти.

"На набережной постоянно присутствует мой заместитель. Я лично два раза в неделю посещаю объект", — рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Дорошенко . По его словам, ситуация ухудшилось еще в прошлую среду, когда на город обрушились первые сильные дожди.

"К сожалению, выяснилось, что в проекте реконструкции четвертой очереди были допущены ошибки. Это касается примыкания газона к пешеходным дорожкам, обустройства ливневой канализации и очистных сооружений, — сказал чиновник. — Мы проведем экспертизу и посмотрим, как производился расчет выпадения осадков. После этого предъявим подрядчику претензию и посмотрим, как можно исправить проект".

Дорошенко отметил, что состояние набережной контролируется постоянно. Первоначально после реконструкции объекта было выявлено 68 замечаний. Сегодня к ним добавились трещины и ямы, возникшие после дождя. Все они будут устранены в ближайшие две недели.