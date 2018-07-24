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«Теперь не упадёт»: в Дзержинске рекламный щит укрепили кучей мешков
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«Теперь не упадёт»: в Дзержинске рекламный щит укрепили кучей мешков 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— В этом году в Дзержинске от сильного ветра упало два рекламных щита, — написал на своей странице в Facebook житель Дзержинска Алексей Алексеев. — Один придавил человека, другой приземлился на автомобиль. Такая падающая тенденция озаботила владельцев рекламных конструкций, и они решили эти самые конструкции укрепить. Теперь за устойчивость этой рекламной конструкции можно не волноваться.
Также мужчина отметил, что это не укрепление, а полная халтура. В том числе и от руководства города.
Случай с падением рекламного щита на человека в Дзержинске произошёл 9 апреля этого года. Тогда женщина получила сильные повреждения и в шоковом состоянии дожидалась скорой помощи, которую ей вызвали очевидцы происшествия. Эти же очевидцы тогда предположили, что тяжелую конструкцию, которая, видимо, была плохо закреплена, каким-то образом сдуло ветром.
Ранее мы писали, кто заплатит нижегородцам за ремонт автомобиля, если на него упадет дерево, столб или рекламный щит.
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