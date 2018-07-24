Средний Урал почти на неделю окутает смогом 

Синоптики вынесли метеорологическое предупреждение, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал».
Уралгидромет предупреждает: с 20 часов 24 июля до 20 часов 29 июля Свердловскую область окутает смогом. В регионе ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Отметим, при этом синоптики обещают, что почти всю неделю на Среднем Урале продержится жаркая погода. Так, по прогнозам Гидрометцентра России, в среду, 25 июля, в регионе будет +30 градусов тепла, в четверг, 26 июля, столбик термометров поднимется до 31 градуса, в пятницу, 27 июля, будет снова 30 градусов тепла. В субботу, 28 июля, температура составит 28 градусов, при этом возможен небольшой дождь. А уже с воскресенья, 29 июля, начнется похолодание, снова вернутся дожди. В воскресенье синоптики обещают всего +19 градусов выше нуля, а в понедельник, 30 июля, 17 градусов.