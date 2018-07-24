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В Омскую область возвращается 29-градусная жара
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В Омскую область возвращается 29-градусная жара 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Дождливая и холодная погода сменится резким потеплением. По информации пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, в Омскую область возвращается жаркая погода.
Завтра, 25 июля, в дневные часы в регионе потеплеет до +29°C, осадков не ожидается, ветер подует северный до 13 м/с. В ночное время возможен туман и небольшой дождь.
В четверг, 26 июля, температура воздуха составит +24…+29°C, возможен небольшой дождь и гроза, порывы северо-западного ветра могут достигать 17 м/с. Ночью ожидается до +18°C, без осадков.
27 июля днем осадки сохранятся, за окном немного похолодает — максимальная температура в регионе днем составит +26°C, скорость северо-восточного ветра составит 8-13 м/с. Ночью столбик термометра покажет +10…+15°C.
Добавим, что на выходынх особых изменений в погоде не будет, небольшие осадки сохранятся.
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