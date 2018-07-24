Вдоль трассы Надым — Салехард вспыхнул лесной пожар

На Ямале вспыхнул еще один лесной пожар. Возгорание произошло вдоль строящейся трассе Надым Салехард . В тушении огня принимают участие сотрудники Ямалспаса и добровольцы. Причина пожара пока неизвестна.

Отметим, такая жаркая погода на территории округа сохранится до конца этой недели. Поэтому все силы и средства переведены в повышенную готовность.

Сейчас на территории Ямала действуют девять пожаров в Красноселькупском, Приуральском, Надымском и Пуровском районах. Главными причинами возгораний стали жаркая погода и сухие грозы.

С начала пожароопасного периода на территории округа потушили 87 возгораний на площади более девятисот гектаров. Большинство пожаров произошло из-за сухих гроз, шестнадцать — по вине человека.

Напомним, на Ямале с 13 июля по 15 сентября ввели особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесу с любой целью запрещено. Нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.