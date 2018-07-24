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Вдоль трассы Надым — Салехард вспыхнул лесной пожар
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Вдоль трассы Надым — Салехард вспыхнул лесной пожар 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале вспыхнул еще один лесной пожар. Возгорание произошло вдоль строящейся трассе Надым — Салехард. В тушении огня принимают участие сотрудники Ямалспаса и добровольцы. Причина пожара пока неизвестна.
Отметим, такая жаркая погода на территории округа сохранится до конца этой недели. Поэтому все силы и средства переведены в повышенную готовность.
Сейчас на территории Ямала действуют девять пожаров в Красноселькупском, Приуральском, Надымском и Пуровском районах. Главными причинами возгораний стали жаркая погода и сухие грозы.
С начала пожароопасного периода на территории округа потушили 87 возгораний на площади более девятисот гектаров. Большинство пожаров произошло из-за сухих гроз, шестнадцать — по вине человека.
Напомним, на Ямале с 13 июля по 15 сентября ввели особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесу с любой целью запрещено. Нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.
ИА Север-Пресс: последние новости
Можно планировать отпуск. В 2019 году будут длинные новогодние и майские каникулы Ямальцы могут достать купальники и плавки. Вот только поплавать смогут не все В Новом Уренгое горел мусорный полигон
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