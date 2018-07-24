Югру ждет самый жаркий день лета

Синоптики прогнозируют в ХМАО 25 июля жаркую погоду. Днем столбик термометра поднимается выше отметки в «плюс» 30 градусов по шкале Цельсия.

Днем местами небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный, порывистый. Температура ночью +13, +18 ºС, местами +7, +12 ºС, днем +26, +31 ºС, в восточных районах +20, +25 ºС.

По предварительной информации метеорологов, жаркая погода продержится в Югре до 29 июля. Затем в регион придут дожди.