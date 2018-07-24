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Югру ждет самый жаркий день лета
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Югру ждет самый жаркий день лета 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Синоптики прогнозируют в ХМАО 25 июля жаркую погоду. Днем столбик термометра поднимается выше отметки в «плюс» 30 градусов по шкале Цельсия.
Днем местами небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный, порывистый. Температура ночью +13, +18 ºС, местами +7, +12 ºС, днем +26, +31 ºС, в восточных районах +20, +25 ºС.
По предварительной информации метеорологов, жаркая погода продержится в Югре до 29 июля. Затем в регион придут дожди.
25 июня в Ханты-Мансийске и Сургуте ожидается 29-31 со знаком «плюс».
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