Ещё
В Крым из Турции пришел мощный грозовой фронт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крым из Турции пришел мощный грозовой фронт 

РИА Новости Крым 22 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В Крым со стороны Турции пришел мощный грозовой фронт. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Lightning Maps, который отслеживает молнии в реальном времени.
В настоящее время грозовой фронт проходит над ЮБК и двигается на север в сторону Симферополя. Частично он затронул и западное побережье полуострова, в частности район поселка Черноморское.
Непогода держится в Крыму уже не первую неделю. Синоптики прогнозируют, что до конца 24 июля и в течение суток 25 июля местами на полуострове также пройдут ливни с грозами и будет дуть сильный ветер (до 23 м/с). Также возможен град.
РИА Новости Крым: последние новости
Ливни, град и шквал: Симферополь будет штормить до вторника В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до полутора метров В понедельник в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет132
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками81
Россиян лишат желания иметь валюту57
Тяжелобольная Терехова не может говорить8
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение