В Крым из Турции пришел мощный грозовой фронт

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости Крым . В Крым со стороны Турции пришел мощный грозовой фронт. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Lightning Maps, который отслеживает молнии в реальном времени.

В настоящее время грозовой фронт проходит над ЮБК и двигается на север в сторону Симферополя. Частично он затронул и западное побережье полуострова, в частности район поселка Черноморское.

Непогода держится в Крыму уже не первую неделю. Синоптики прогнозируют, что до конца 24 июля и в течение суток 25 июля местами на полуострове также пройдут ливни с грозами и будет дуть сильный ветер (до 23 м/с). Также возможен град.