Омичей позвали на выставку южнокорейского художника

Сегодня, 27 июля, в 10:30 в городском музее «Искусство Омск» открылась выставка южнокорейского художника Ли Киль У, сообщает пресс-служба департамента культуры мэрии Омска . Омичи увидят 19 работ, выполненных в авторской технике: картины выжигаются на специальной бумаге с помощью раскаленного конца железной палочки.

США и Ли Киль У закончил факультет корейской живописи в университете Чунан и магистратуру по направлению «Корейская живопись». Его выставки проходят в Китае Южной Корее с 2005 года. Художник часто участвует и получает награды международных биеннале и художественных ярмарок.

Добавим, что выставка проходит в Омске во время международного фестиваля классической музыки Dialog Classica. Экспозиция будет работать с 27 по 30 июля с 10:00 до 19:00.