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Омичей позвали на выставку южнокорейского художника
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Омичей позвали на выставку южнокорейского художника 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 27 июля, в 10:30 в городском музее «Искусство Омск» открылась выставка южнокорейского художника Ли Киль У, сообщает пресс-служба департамента культуры мэрии Омска. Омичи увидят 19 работ, выполненных в авторской технике: картины выжигаются на специальной бумаге с помощью раскаленного конца железной палочки.
Ли Киль У закончил факультет корейской живописи в университете Чунан и магистратуру по направлению «Корейская живопись». Его выставки проходят в Китае, США и Южной Корее с 2005 года. Художник часто участвует и получает награды международных биеннале и художественных ярмарок.
Добавим, что выставка проходит в Омске во время международного фестиваля классической музыки Dialog Classica. Экспозиция будет работать с 27 по 30 июля с 10:00 до 19:00.
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