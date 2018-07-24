В Серебряном бору 28 июля пройдет летний праздник 

«Экопикник» состоится на территории пляжа №2 памятника природы «Серебряный Бор».
«28 июля с 11:00 до 19:00 в Москве пройдет «Экопикник» — одно из самых впечатляющих событий лета. На пляже №2 памятника природы «Серебряный Бор» можно будет насладиться чистым воздухом, водой и атмосферой праздника, не нарушая экологического баланса природной территории. 28 июля в столице ожидается идеальная для пикника погода, поэтому праздник обещает быть многолюдным», — говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В программе пикника много экологических и спортивных развлечений.