Жара до 32 градусов ожидается в Нижегородской области

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями в системе ЖКХ и природными пожарами, а также ДТП и происшествий на воде.

— при сильной жаре не находиться на открытом солнце

— не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях

— при купании помнить, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца

— не жечь мусор на приусадебных участках

— не разводить костры в лесах

— не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.