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Жара до 32 градусов ожидается в Нижегородской области
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Россиян спасут от увольнений

Жара до 32 градусов ожидается в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями в системе ЖКХ и природными пожарами, а также ДТП и происшествий на воде.
МЧС рекомендует нижегородцам:
— при сильной жаре не находиться на открытом солнце
— не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях
— при купании помнить, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца
— не жечь мусор на приусадебных участках
— не разводить костры в лесах
— не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
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