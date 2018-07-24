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Синоптики предупредили о сильнейшей магнитной буре в Москве
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Синоптики предупредили о сильнейшей магнитной буре в Москве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сильнейший солнечный шторм накроет столицу 24 июля. Пик магнитной бури придется на 12 часов дня, специалисты рекомендуют воздерживаться от физических нагрузок и отказаться от тяжелой пищи, передает телеканал Москва 24.
Как пояснила врач Дарья Демихова, от магнитных бурь могут страдать метеозависимые люди, то есть страдающие одной из разновидностей вегето-сосудистой дистонии. Специалист отметила, что не во всех медучреждениях признают существование этого заболевания, но его влияние на самочувствие людей очевидно. Сама она при приближении бурь обязательно делает своему маленькому сыну массаж, чтобы сохранить его хорошее самочувствие.
О влиянии магнитных бурь на здоровье человека также идут споры. Одни называют симптомы недомоганий выдумкой, другие готовятся к бурям заранее, запасаясь кофе и обезболивающими.
Бури возникают из-за взрывов на Солнце, отголоски которых долетают до Земли. В результате магнитное поле начинает колебаться.
По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, бури отрицательно сказываются на здоровье людей. Солнечный ветер деформирует магнитное поле, долетая до Земли со скоростью около 100 тысяч километров в секунду, отметил он.
О том, что бури влияют на работу техники известно совершенно точно. Из-за них выходят из строя электроприборы, дает сбой радиосвязь. Сегодняшняя буря может вызывать северные сияния и даже сбивать работу космических кораблей. Опасаются метеоявления и зоологи. В одном из контактных зоопарке, например, во время вспышек на солнце к енотам посетителей не пускают. Дают зверькам выспаться.
Москва24: последние новости
Во вторник в Москве ожидаются +24 градуса и грозы Еще около 15 процентов июльской нормы осадков может выпасть в столице 20 июля Июльский зной. Температура воздуха в столице превысит норму на 6 градусов
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