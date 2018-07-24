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Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до вечера пятницы
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Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до вечера пятницы 

Деловое сообщество 1 час назад
Действие штормового предупреждения на территории Ростовской области в МЧС продлили до вечера пятницы, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, по сообщениям синоптиков, в регионе прогнозируются дожди, грозы, град, сильный ветер со шквалистым усилением до 20-22 м/с. Завтра, в среду, 25 июля, основной удар шторма на себя примет Приазовье — здесь скорость ветра достигнет до 25 метров в секунду. Жителей донского региона просят быть внимательнее и осторожнее, максимально исключить пребывание на улице. В указанные часы возможны подтопления низменных улиц и дорог, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, падения деревьев и слабо закреплённых конструкций, повреждения крыш домов и слабозакрепленных конструкций, нарушения в работе ливневок, подтоплении пониженных участков, затруднений в работе транспорта, выхода из строя объектов жизнеобеспечения. При возникновении ЧС следует обращаться по телефону 01, (101) или в службу 112. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.
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