Сильные дожди пройдут на юге Приморья

В четверг, 26 июля, в Приморье большую часть дня будет хорошая погода — солнечно и без осадков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

Однако вечером в южной половине края погода испортится. С запада к региону подойдут активные фронтальные разделы, которые вызовут дожди. В ночь на пятницу, 27 июля, они распространятся на большую территорию региона.

В краевой столице в ночь на пятницу на город опустится туман, ожидается морось, которая перейдет в дождь. Осадки в городе прогнозируются в течение почти всего дня. Температура воздуха будет в пределах +24…+27 °С, в пригороде на 3–4 градуса выше.