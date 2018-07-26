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Сильные дожди пройдут на юге Приморья
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Сильные дожди пройдут на юге Приморья 

Primpress 26 июля 2018
Фото: Primpress
В четверг, 26 июля, в Приморье большую часть дня будет хорошая погода — солнечно и без осадков, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
Однако вечером в южной половине края погода испортится. С запада к региону подойдут активные фронтальные разделы, которые вызовут дожди. В ночь на пятницу, 27 июля, они распространятся на большую территорию региона.
В краевой столице в ночь на пятницу на город опустится туман, ожидается морось, которая перейдет в дождь. Осадки в городе прогнозируются в течение почти всего дня. Температура воздуха будет в пределах +24…+27 °С, в пригороде на 3–4 градуса выше.
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