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В МИД РФ заявили, что россияне не пострадали из-за пожаров в Греции
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В МИД РФ заявили, что россияне не пострадали из-за пожаров в Греции 

ТАСС 1 час назад
Фото: Пятый канал
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Граждан России среди погибших и пострадавших в результате лесных пожаров в Греции нет. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Граждан России среди пострадавших нет", — подчеркнул дипломат.
При этом он выразил «соболезнования братскому греческому народу в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших столичную область Аттики». «Разделяем скорбь Греции, выражаем слова поддержки и сочувствия близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Кожин.
Греческий телеканал Sky сообщил, что, по последним данным, жертвами пожаров стали 85 человек, еще около 200 пострадали.
В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до плюс 40 градусов. В понедельник из-за аномальной жары вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. В среду и четверг на смену жаре пришли ливни.
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