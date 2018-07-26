В МИД РФ заявили, что россияне не пострадали из-за пожаров в Греции

"Граждан России среди пострадавших нет", — подчеркнул дипломат.

При этом он выразил «соболезнования братскому греческому народу в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших столичную область Аттики». «Разделяем скорбь Греции, выражаем слова поддержки и сочувствия близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Кожин.

Греческий телеканал Sky сообщил, что, по последним данным, жертвами пожаров стали 85 человек, еще около 200 пострадали.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до плюс 40 градусов. В понедельник из-за аномальной жары вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. В среду и четверг на смену жаре пришли ливни.