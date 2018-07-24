100 километров за 12 часов пробежал 66-летний южноуральский марафонец 

За 12 часов 50 минут пробежал 100 километров 400 метров от Миасса до села Ларино в Уйском районе 66-летний южноуральский пенсионер Владимир Герцог, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министерство спорта Челябинской области.
В Ларино к пожилому марафонцу присоединился местный предприниматель-спортсмен Валерий Москвин, а в Косогорке — десятилетний внук Илья Чудинов. Забег сопровождался холодным промозглым дождем и сильным ветром при температуре воздуха плюс 14 градусов. При этом бегуну приходилось передвигаться в потоке автотранспорта. Чтобы отдохнуть, выпить воды и поесть Владимир Александрович делал короткие остановки каждые 25 километров, чтобы выпить воды и перекусить. На финише возде ДК «Колос» бегуна встретили с подарками и цветами родственники, близкие, сотрудники районной газеты, спортсмены и предприниматели.
Ранее Владимир Герцог уже преодолевал стокилометровую дистанцию в Челябинске на соревнованиях «Самопреодоление» с результатом 12 часов семь минут. Сейчас этот рекорд удалось побить. Бегом на длинные дистанции спортсмен занимается уже более 40 лет, в 2017 году выиграл челябинский марафон, до конца 2018 года планирует принять участие еще в нескольких дальних забегах.