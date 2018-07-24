Приметы на 24 июля: гром предвещает удачную рыбалку

По народному календарю 24 июля — Ольга-страдница. На Руси чтили память святой княгини Ольги, сообщает «МИР 24».

Предки просили святую послать хорошую погоду, чтобы заняться полевыми работами. Обычно в этот день на Руси часто бывали грозу и к Ольге обращались, чтобы она дала возможность провести жатву и собрать некоторый урожай на полях. При этом выходили на работы всей семьей: и дети, и взрослые.

Предки также в этот день наблюдали за погодой. Если вдруг прогремел гром, это предвещало богатый улов рыбы. Между тем гром также означал и в ближайшее время дожди.

Помимо этого, предки наблюдали вечером и за небом. Яркие звезды предвещали удачную охоту.

Напомним, накануне, 23 июля, по народному календарю был Антоний-Громоносец. На Руси также определяли погоду по раскатам грома.

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