Красноярские метеорологи предупреждают о вероятности введения режима НМУ

Красноярске могут ввести режим НМУ. О вероятности «чёрного неба» сообщили в Среднесибирском УГМС.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Красноярске 24.07.2018 г. ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — сообщают на официальном сайте ведомства.

Жители несколько дней назад заметили едкую дымку над городом, которая, несмотря на дождь и ветер, не рассеивается. Кроме этого, активисты проекта «Красноярск. Небо», также фиксируют по своим датчикам высокую степень загрязнения воздуха.

Напомним, в последний раз в краевой столице объявляли режим чёрного неба в конце июня.