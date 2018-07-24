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Красноярские метеорологи предупреждают о вероятности введения режима НМУ
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Красноярские метеорологи предупреждают о вероятности введения режима НМУ 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске могут ввести режим НМУ. О вероятности «чёрного неба» сообщили в Среднесибирском УГМС.
«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Красноярске 24.07.2018 г. ожидаются условия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — сообщают на официальном сайте ведомства.
Жители несколько дней назад заметили едкую дымку над городом, которая, несмотря на дождь и ветер, не рассеивается. Кроме этого, активисты проекта «Красноярск. Небо», также фиксируют по своим датчикам высокую степень загрязнения воздуха.
Напомним, в последний раз в краевой столице объявляли режим чёрного неба в конце июня.
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