Потоп на Ипподромской: на площадь Будагова хлынула 40-градусная вода

Днём 24 июля в Октябрьском районе Новосибирска прорвало водопровод — вода хлынула по улицам Инской, Ипподромской и Большевистской.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что прорыв произошёл на трубопроводе во время испытаний в зоне ТЭЦ-2.

«Фонтанов, провалов и пострадавших не было. Место прорыва отключили и локализовали. Вода в пределах допустимого температура воды 40 градусов», — добавили в пресс-службе энергокомпании.

В июне на газоне в Железнодорожном районе из-под земли забил фонтан: вода залила проезжую часть на площади Трубникова.